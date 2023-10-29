Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'ye savaşı Holokost'u bile geride bıraktı"

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail'in, Holokost'u bile geride bırakan savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü" bildirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'ye savaşı Holokost'u bile geride bıraktı"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hastanelerdeki jeneratörlerin ve su arıtma santrallerinin çalışması, fırınların, ambulansların, sivil savunma ekiplerinin hizmet verebilmesi için acilen akaryakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bezm, İsrail'in, Holokost'u bile geçen savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in gelen yardımların Filistinli direniş gruplarına gittiği yönündeki iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Bezm, İsrail'in gülünç iddialarının kimseyi inandıramayacağını söyledi.

Bezm, "Buradaki tehlikeli insani durumları değerlendiren, Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlardır ve onlar da işgalcilerin suçlarının yol açtığı felaket konusunda fikir birliğine varmışlardır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki halka karşı işlediği suçları gerekçelendirmek için yalanlar ortaya attığını kaydeden Bezm şunları kaydetti:

- İsrail'in Gazze'yi dünyadan izole etmeye yönelik her türlü tanımı aşan suçları, onu kan ve katliam üzerine kurulu bu oluşumun vahşetini fark eden tüm dünya halkları arasında yalnızlaştırdı.

Mısır'a da seslenen Bezm, insanlıktan yana bir tavır alarak insani yardımların girişi için Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulundu.

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