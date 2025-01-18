Gazze'deki İçişleri Bakanlığından ateşkesle ilgili açıklama

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma, yarın sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe girecek.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yarın sabah başlayacak ateşkesle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği andan itibaren İçişleri Bakanlığı teşkilatlarının bölgelerdeki merkezlerde yerlerini almaya başlayacağı belirtildi.

Bakanlığın atacağı adımlara ilişkin açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik birimleri Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde konuşlanmaya başlayacak ve halkımıza hizmet etmek üzere kutsal görevini en kısa sürede yerine getireceklerdir. Tüm vatandaşları kamu ve özel mülkleri korumaya, hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınmaya ve güvenliklerini sağlamak için polis ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES ANLAŞMASININ AYRINTILARI

3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.