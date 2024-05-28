Gazze'deki katliama "ABD" imzası

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Söz konusu saldırılarda şu ana kadar 36 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve eski Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley, ABD yapımı olan, İsrail ordusuna ait bir bombaya "Bitirin onları" yazdı.



Haley, "Amerika (kalp simgesi) İsrail, daima" notunu düştü.



