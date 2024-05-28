Gazze'deki katliama "ABD" imzası

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

Gazze'deki katliama "ABD" imzası
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Söz konusu saldırılarda şu ana kadar 36 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve eski Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley, ABD yapımı olan, İsrail ordusuna ait bir bombaya "Bitirin onları" yazdı.

Haley, "Amerika (kalp simgesi) İsrail, daima" notunu düştü.

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# abd # israil filistin # gazze
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