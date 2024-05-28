Hesabı ödemek istemeyince işletmeyi taradı

İş yerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince olaylar gelişti. İş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rast gele ateş ederek kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.