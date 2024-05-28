Hesabı ödemek istemeyince işletmeyi taradı
Olay, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, yemek yediği büfeyi, hesabı ödemek istemediği için işletme sahibiyle tartıştıktan sonra tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.
İş yerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince olaylar gelişti. İş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rast gele ateş ederek kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı