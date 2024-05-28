Hesabı ödemek istemeyince işletmeyi taradı

Olay, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, yemek yediği büfeyi, hesabı ödemek istemediği için işletme sahibiyle tartıştıktan sonra tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

Hesabı ödemek istemeyince işletmeyi taradı
Editör: Yağmur Biçen

İş yerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince olaylar gelişti. İş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rast gele ateş ederek kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: "Yunan General hedef şaşırtmaya çalışıyor"Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: "Yunan General hedef şaşırtmaya çalışıyor"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hesap # müşteri kavgası # silahlı kavga
Çok Okunanlar
Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı!
Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı!
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...
Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı! 28 Mayıs 2024 Salı hava durumu
Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı! 28 Mayıs 2024 Salı hava durumu
TÜİK açıkladı: Türkiye’nin ne mutlu şehirleri belli oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye’nin ne mutlu şehirleri belli oldu
MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu!
MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu!
Öne Çıkanlar İsrail Refah'ta katliam yaptı Netanyahu "Terslik" dedi geçiştirdi! İsrail Refah'ta katliam yaptı Netanyahu "Terslik" dedi geçiştirdi! Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber... Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...