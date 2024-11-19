Gazzeli şehit gazeteciler İran'da anıldı! "Gerçeğe Terör" toplantısı düzenlendi

200'ü aşkın şehit Filistinli gazeteci için İran’ın başkenti Tahran’da anma programı düzenlendi.

“Gerçeğe terör” ana sloganıyla düzenlenen törene İran Radyo Televizyon Kurumu Üniversitesi ev sahipliği yaptı. İranlı yetkililerin katılımıyla düzenlen uluslararası toplantıda Filistin, Lübnan, Irak ve Türk basınından medya temsilcileri konuşmacı oldu.

Etkinlikte Türkiye’den konuşmacı olarak katılan Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, bütün baskılara rağmen Filistin halkının sesinin daha gür çıktığını vurguladı. Gürkan Demir, "Sızlanmayacağız, diz dövmeyeceğiz, üzerimize düşen sorumluluğu şehit meslektaşlarımız gibi yerine getirmekten kaçınmayacağız." dedi.

Rusya, ABD gibi ülkelerdeki gazetecilerin de video gönderdiği etkinliğin kapanışında sonunda bildiri yayınlandı. Bildiride “Biz bağımsız gazeteciler bu zulme karşı dayanışma içindeyiz ve bu davanın uluslararası mahkemelerde sürdürülmesine desteğimizi ilan ediyoruz” vurguları yer aldı.