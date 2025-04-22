Geçici Papa göreve başladı: Kamerlengo Farrell Vatikan'ın yönetimini devraldı

Papa Francis’in hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi’nde protokoller işlemeye başladı. Vatikan’ın en yetkili isimlerinden biri olan Kamerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell, kilise yönetimini geçici olarak devralarak tarihi bir sorumluluğu üstlendi.

Katolik geleneklerine göre, Papa'nın ölümünün ardından ilk adım olarak onun vefatı Kamerlengo tarafından resmi olarak teyit ediliyor. Haber Global'e göre, Kardinal Farrell, bu prosedürü tamamladıktan sonra papalık dairelerinin kapılarını mühürledi.

Kevin Joseph Farrell, 5 Temmuz 2018'de ölen Kardinal Jean-Louis Touran'ın yerine 14 Şubat 2019'da Arjantinli Papa tarafından yardımcı olarak atanmıştı.