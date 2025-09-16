Gizli mezarlar bulundu: 22 ceset çıkarıldı

Yerel basına göre, hükümet ile silahlı gruplar arasında sürdürülen diyalog kapsamında Narino’ya bağlı Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal belediyelerinin kırsalında arama çalışmaları yürütüldü.

BARIŞ YÜKSEK KOMİSERLİĞİ: KİMLİK TESPİT SÜRECİ BAŞLATILDI

Barış Yüksek Komiserliği Ofisi’nden yapılan açıklamada, toplu mezarlardan çıkarılan 22 cesedin kimlik tespiti için sürecin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, bu çalışmaların şiddetin azaltılması, bölgesel dönüşüm ve kayıp kişilerin bulunması yönündeki çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

ÇATIŞMALAR VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Hükümete bağlı Barış Yüksek Komiserliği, çatışma ve şiddet olaylarında hayatını kaybeden kayıp kişilerin bulunması amacıyla Narino ve çevresindeki bölgelerde silahlı gruplarla zaman zaman barış görüşmeleri yürütüyor.

ATEŞKES VE YENİDEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI

Barış sürecinin ilerletilmesi, ateşkesin sağlanması, kayıp kişilerin bulunması, silahsızlanma ve yeniden entegrasyon çalışmaları kapsamında Barış Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleriyle de iş birliği yapıyor.