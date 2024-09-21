GKRY'nin Türk köyünde üs girişimine "Yüzyıllık Destan" ile cevap

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Tatlısu'da deniz üssü kurma girişimine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 'Yüzyıllık Destan' adlı tiyatro oyunu ile cevap verilecek.

Mert Sagit Mert Sagit
GKRY'nin Türk köyünde üs girişimine "Yüzyıllık Destan" ile cevap
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir süre önce GKRY ziyaretinde bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile aldıkları karar ile 1974’e kadar Türk köyü olan Mari'ye (Tatlısu) deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'nin Mari'de deniz üssü kurma girişimine tepki göstermişti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunun Tatlısu'da sahnelenerek, Yunan tarafına sanat yolu ile cevap verilmesi önerisinde bulundu.

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ortak kararı sonucu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sanat yoluyla cevap verilecek.

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