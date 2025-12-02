Gökdelen faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 156'ya çıktı

Hong Kong yönetiminin en tepesindeki isim John Lee, 26 Kasım tarihinde "Wang Fuk Court" yerleşkesinde meydana gelen ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran yangına ilişkin güncel verileri paylaştı.

31 katlı gökdelende yürütülen tadilat işlemleri esnasında patlak veren yangın felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya ulaştığı resmen duyuruldu.

Kameraların karşısına geçerek bir basın toplantısı düzenleyen John Lee, olayın tüm şeffaflığıyla aydınlatılacağını taahhüt etti. Lee, sürecin takibi ve gelecekteki önlemler hakkında şu ifadeleri kullandı: "Benzer trajedilerin yeniden yaşanmaması için, yangının çıkış nedeni ve hızla yayılmasının ardındaki nedenleri ve ilgili hususları inceleyecek, yargıç liderliğinde bağımsız bir komite kuracağım"

ENKAZ ARASINDA 30 KİŞİ HALA ARANIYOR

Sahadaki son durumu raporlayan soruşturma ekipleri, alevlere teslim olarak tamamen küle dönen kulelerdeki incelemelerin büyük oranda tamamlandığını aktardı. Henüz sadece iki kulede çalışmaların nihayete ermediğini belirten yetkililer, yaklaşık 30 kişinin halen kayıp olduğunu ve akıbetlerinin belirlenmeye çalışıldığını kaydetti.

Öte yandan Hong Kong emniyet güçleri, olayın hukuki boyutunda iki koldan operasyon yürütüyor. Polis departmanından yapılan bilgilendirmeye göre, yangının oluşumundaki cezai sorumluluğa yönelik yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alınırken, sürecin yolsuzluk soruşturması ayağında ise 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.