Google'a Rusya'dan 3,8 Milyon Ruble ceza

Rusya, bazı yasaklı içeriklerin platformda erişime açık kalması nedeniyle Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezası verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Google'a Rusya'dan 3,8 Milyon Ruble ceza
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Rusya, bazı yasaklı içeriklerin platformda erişime açık kalması nedeniyle Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezası verdi. Mahkeme, yasaklı içeriklerin engellenmemesi nedeniyle yasal ihlalin gerçekleştiği sonucuna vararak Google'ın bu miktarda para cezası ödemesine karar verdi.

Rusya'da daha önce de Apple, TikTok ve Telegram gibi yabancı platformlara benzer gerekçelerle para cezaları kesilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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