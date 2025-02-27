Gossip Girl’ün ünlü ismi evinde ölü bulundu

ABD'li oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında yaşamını yitirdi. Gossip Girl dizisinde canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim, New York'taki dairesinde annesi tarafından ölü bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gossip Girl’ün ünlü ismi evinde ölü bulundu
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Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu belirten Trachtenberg’in, kısa süre önce karaciğer nakli geçirdiği ve sağlık durumuyla ilgili komplikasyonlar yaşayabileceği polis yetkilileri tarafından açıklandı. Son aylarda belirgin kilo kaybı yaşayan oyuncunun ölümünde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, doğal nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Son doğum gününde Instagram’da “39 ve harika hissediyorum” mesajını paylaşan ünlü oyuncunun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için New York Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi yapılacağı duyuruldu.

Buffy the Vampire Slayer, Six Feet Under, House M.D. ve Gossip Girl gibi popüler yapımlarda yer alan Michelle Trachtenberg, Hollywood'un tanınan isimleri arasında yer alıyordu. Rusya kökenli bir aileden gelen oyuncunun babası Michael Trachtenberg fiberoptik mühendisi, annesi Lana Trachtenberg ise önce oyunculuk, ardından vantrilokluk yapmıştır. Ünlü oyuncunun Irene adında bir ablası olduğu ve anadili gibi Rusça konuştuğu biliniyor.

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