Hollywood'un efsane ismi evinde ölü bulundu!

Hollywood’un en tanınmış yüzlerinden biri olan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico’daki Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu. 1991 yılından beri evli olan 95 yaşındaki Hackman ve 63 yaşındaki eşi Arakawa'nın cesetleri, evlerinde köpekleriyle birlikte bulundu.

ŞERİFTEN İLK AÇIKLAMALAR

BBC'nin haberine göre, Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, Çarşamba gece yarısı yaptığı açıklamada, çiftin ve köpeklerinin ölü bulunduğunu doğruladı. Şerif, olayla ilgili aktif bir soruşturmanın sürdüğünü ancak kötü niyetli bir oyun şüphesinin bulunmadığını vurguladı. "Bu aktif bir soruşturmadır, ancak şu anda bir cinayet olduğunu düşünmüyoruz," dedi.

Ölümlerinin tam nedeniyle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, şerif sadece "Ön bir ölüm soruşturması yapıyoruz ve arama izni için onay bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Olayın detayları hakkında daha fazla açıklama yapılmadı.

GENE HACKMAN'IN EFSANEVİ KARİYERİ

Gene Hackman, sinema dünyasının en saygın isimlerinden biriydi. Altı yıl süren kariyerinde, iki Akademi Ödülü, iki BAFTA, dört Altın Küre ve bir Screen Actors Guild Ödülü kazandı. Hackman, 1971 yapımı The French Connection filmindeki “Popeye” Doyle rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazandı. Ayrıca, 1992 yapımı Unforgiven filminde Clint Eastwood ile birlikte oynayarak en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar’ını kazandı. Hackman, bu iki büyük ödül dışında, Bonnie and Clyde (1967), I Never Sang for My Father (1970) ve Mississippi Burning (1988) gibi önemli yapımlarda da Oscar adaylığına layık görülmüştü.

Hackman, Superman (1978) filmlerinde canlandırdığı Lex Luthor karakteriyle tanındı ve 100’den fazla rolde yer aldı. Ayrıca Runaway Jury, The Conservation ve Wes Anderson’ın The Royal Tenenbaums gibi hit filmlerde de önemli roller üstlendi. Hackman’ın sinemadaki son büyük ekran görünüşü, 2004 yapımı Welcome to Mooseport filminde Monroe Cole rolüyle oldu.