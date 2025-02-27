Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Ramazan sürprizi: 12 tarihi eser yeniden ibadete açılıyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay’dan Şanlıurfa’ya, İzmir’den Gaziantep’e kadar çeşitli illerdeki önemli vakıf eserleri, restorasyonun ardından yeniden halkla buluşacak.

HANGİ ESERLER İBADETE AÇILACAK?

Yapılan açıklamaya göre, restorasyonu tamamlanan Hatay Nardüzü Camii, Kilis Kürtler Camii, İzmir Selçuk İsa Bey Camii, Üsküdar Silahtar Abdurrahman Ağa Camii, Gaziantep Ayşe Bacı Camii, Tekke Camii, Nizip Yeni Camii, Kahramanmaraş Afşin Pınar Önü Camii,Muğla Yatağan Nebiköy Camii, Şanlıurfa, Eski Sefalı Camii, Hüseyin Paşa Camii, Gaziantep Ökkeşiye İmareti ibadete açılacak.

"TARİHİMİZE SAYGI, GELECEĞE MİRAS"

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, restorasyon çalışmalarının önemine değinerek, “Geçmişte hayırseverlerin fedakarlıklarıyla bugünlere ulaşan vakıf eserlerini korumak, tahrip olanları aslına uygun şekilde ihya etmek bizim öncelikli görevimizdir. Bu tür çalışmalar, tarihimize duyduğumuz saygıyı ve geleceğe bırakacağımız mirası göstermektedir” dedi. Aksu, özellikle deprem sonrası bölgelerde restorasyon çalışmalarının hız kazandığını belirterek, “Böylesi vakıf eserlerinin restore edilmesi, hem tarihimize hem de geleceğimize yapılmış büyük bir katkıdır” diye ekledi.

Aksu, ramazanın ilk günü açılacak eserlerin yanı sıra, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nda da daha fazla vakıf eserinin ibadete açılacağını ifade etti. Bu çalışmalarla hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanması hem de vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu bir ortamda yapmalarının amaçlandığı vurgulandı.