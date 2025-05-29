Guatemala'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Guatemala’da, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Guatemala Eğitim ve Verimlilik Teknik Enstitüsü (INTECAP) iş birliğiyle, “Türk Mutfağının Klasikleri” temalı özel bir atölye çalışması düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin kültürel değerlerini uluslararası alanda tanıtma hedefiyle gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde hayata geçirildi.

Etkinliğe, Guatemala’daki basın mensupları ve gastronomi camiasından isimler de yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, INTECAP binasında basın mensuplarının da katılımıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında, Türk mutfağının zenginliğine dikkati çekti.

25 GASTRONOMİ ÖĞRENCİSİ UYGULAMALI EĞİTİM ALDI

INTECAP Gastronomi Bölümü’nde eğitim gören 25 aşçılık öğrencisi, büyükelçilik aşçısının rehberliğinde klasik Türk mutfağına ait tarifleri uygulamalı şekilde öğrendi. Öğrenciler, üç gruba ayrılarak kendilerine verilen menüleri hazırlayıp sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinliğin sonunda öğrenciler ve katılımcılar, hazırlanan yemekleri tatma fırsatı buldu. Tadım sonrası yapılan değerlendirmelerde, Türk yemeklerine duyulan ilgi ve beğeni dikkat çekti.