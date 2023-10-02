Gucci'nin Ünlü Modeli Armine Harutyunyan Ermeni Terör Örgütüne Katıldığını Duyurdu! Armine Harutyunyan Kimdir?

Gucci, 2019 yılında marka yüzü olarak 23 yaşındaki Ermeni asıllı Armine Harutyunyan'ı podyuma çıkartmıştı. Kemikli burnu ve kalın kaşlarıyla gündem olan Armine Harutyunyan, güzellik algılarını yıkmış, hem tepki çekmiş hem de destek görmüştü.

Gucci'nin Ünlü Modeli Ermeni Terör Örgütüne Katıldığını Duyurdu!

Modellik kariyerini başarıyla sürdüreceğini ve kendisiyle barışık olduğunu belirten Harutyunyan'ı bugün yeniden gündeme getiren, bir moda haberi değil. Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldığını duyurdu. Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Harutyunyan'ın katıldığını söylediği Ermeni terör örgütü Voma, "Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz" açıklamasıyla Azerbaycan'a karşı saldırı sinyalleri verdi. Azerbaycan 19 Eylül'de "Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla" anti terör operasyonu başlatmıştı. Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeniler Karabağ'dan çekileceklerini açıklamıştı. Operasyon sonrası Ermenistan, yeni bir saldırı hazırlığına girişti.

Armine Harutyunyan Kimdir?

Armine Harutyunyan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da doğdu. Khachatur Azizyan ise modelin dedesidir ve ülkenin en önemli sanatçılarından birisi olarak tanınmaktadır. İllüstratör ve grafik tasarımcısıdır.