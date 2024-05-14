Güneş'te dev patlama! NASA duyurdu

NASA, Güneş'te büyük bir patlama olduğunu duyurdu. Bu patlama sonucunda Avrupa ve Türkiye'de Kuzey Işıkları görülmesine neden olabilir. İşte merak edilen ayrıntılar...

Güneş'te dev patlama! NASA duyurdu
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NASA, Güneş'te büyük bir patlamanın gerçekleştiğini duyurdu ve bu patlamanın sonucunda önümüzdeki günlerde Avrupa ve ülkemizde Kuzey Işıkları'nın görülebileceğini ve uzay ile dünya arasındaki iletişimde kesintiler olabileceğini bildirdi. Güneş patlamasıyla ilgili yapılan uyarılar şu şekildedir:

GÜNEŞ'TE BÜYÜK PATLAMA

GÜNEŞ'TE BÜYÜK PATLAMA

Avrupa ve ülkemizde Kuzey Işıkları'nın gözlemlenebilir olması bekleniyor.

Patlama nedeniyle uzayda ve dünyada iletişim kesintileri yaşanabilir.

Sinyal ve GPS kesintileri olabilir.

Güneşteki AR3664 noktasında meydana gelen X8.7 şiddetindeki patlama, 25. güneş döngüsünün en şiddetlisi olarak kaydedildi ve Kuzey Amerika'da radyo kesintilerine neden oldu.

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# Güneş # kuzey ışıkları
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