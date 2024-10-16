Güney Kafkasya için 3+3 Platformu İstanbul'da toplanacak

2’inci Karabağ Zaferi sonrası bölge ülkeleriyle kurulan 3+3 Platformu’nun 3’üncü toplantısına Türkiye ev sahipliği yapacak. Dışişleri bakanları seviyesinde yapılacak toplantıda, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları hazır bulunacak.

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Güney Kafkasya için 3+3 Platformu İstanbul'da toplanacak
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Azerbaycan’ın 2’inci Karabağ Zaferi sonrası oluşturulan 3+3 Platformu’nun yeni toplantısı Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplantı 18 Ekim Cuma günü İstanbul’da yapılacak.

Toplantının ilki Dışişleri Bakan Yardımcılığı seviyesinde 2021 yılında Moskova’da düzenlenmişti. İkinci ise Dışişleri Bakanları seviyesine yükseltilerek 2023 yılında Tahran’da yapılmıştı.

Güney Kafkasya’da barış, işbirliği ve kalkınma zamanıdır” sloganıyla Tahran’da yapılan toplantıya Gürcistan katılmamıştı. 2023 yılındaki son toplantıda yayınlanan bildiride Gürcistan bir kez da platforma davet edilmişti.

Bu toplantıya ev sahipliği yapan dönemin İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hayatını kaybettiği için yeni toplantıda İran adına Abbas Erakçi olacak. Erakçi bu toplantıya Irak, Ürdün ve Mısır ziyaretlerinin ardından gelecek.

Bu kapsamda da Erakçi’nin yapacağı ikili ve çoklu görüşmelerde İsrail saldırganlığını ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomasi trafiğini de gündeme getirmesi bekleniyor.

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