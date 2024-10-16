CHP'den yeni açılıma destek! CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan açıklamalar

Cumhur İttifakı'nın başlattığı yeni açılım sürecine Cumhuriyet Halk Partisi’nin de desteği sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, PKK’nın ilk defa meclise girmesini sağlayan Sosyal Demokrat Halkçı Parti dönemine atıfta bulunarak barışı her zaman savunduklarını söyledi.

Sezer Özseven Sezer Özseven
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni açılım sürecine desteğini sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP’nin 80’li yıllardan bu yana tavrının değişmediğini ifade etti.

Ali Mahir Başarır, "Sosyal demokratız. Huzuru, kardeşliği savunuyoruz. Dün farklı bugün farklı konuşmuyoruz. 80'lerden bu yana SHP'nin de CHP'nin de tutumu net. Zamana mekana göre ters görüşler söylemedik. Barışı kardeşliği savunuyoruz." dedi.

PKK MECLİSE İLK KEZ SHP DÖNEMİNDE GİRDİ

CHP’nin öncülü olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, PKK’nın ilk defa mecliste yer almasına öncülük etmişti. 1991 seçimlerinde SHP listelerinden giren 18 milletvekili, bizzat PKK tarafından belirlenmişti. Başarır’ın övünçle bahsettiği süreçle birlikte meclise giren vekiller, mecliste bölücülük yapınca kriz çıkmış, 6 vekilin dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Dokunulmazlıkları kaldırılan vekiller tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

CHP'den yeni açılıma destek! CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan açıklamalar - Resim : 1

ÖZEL'İN DEMİRTAŞ'I ZİYARET PLANI

CHP’li Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ı ziyaret planıyla ilgili de konuştu. Başarır, "Demirtaş'la ilgili düşüncelerimizi de defalarca söyledik. Hukuk herkese eşit uygulansın. Dün farklı bugün farklı değiliz." dedi.

Ali Mahir Başarır, açılım süreci olarak adlandırılan Türkiye’yi bölme girişiminin sloganı olan “analar ağlamasın” söylemini tekrarladı. CHP’nin barışı istediğini ifade etti. Başarır, "Dün de 'analar ağlamasın' dedik bugün de 'analar ağlamasın' diyoruz. Terörü hep beraber bitirelim. Vatan sevgimiz, 85 milyona karşı tavrımız zamana mekana göre değişmiyor." dedi.

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