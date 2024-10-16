Bilişim dünyası, savaşların yeni meydanı oluyor! Siber güvenlik uzmanlarından oluşan orduyla sınırlar korunuyor

Yaşadığımız çağda savaşların en önemli alanı bilişim dünyası oluyor. Artık siber güvenlik ve kriptoloji kavramlarını daha çok duyacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansında konuştu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu sanal dünyada savunma konseptinin altını çizdi.

Abdulkadir Uraloğlu, "Savaşlar artık bilişim dünyasında da yerini aldı. USOM koordinasyonunda görev yapan 14 sektörel SOME ve 2 bin 304 kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 873 siber güvenlik uzmanı ülkemizin sanal-siber sınırlarını koruyor. Siber güvenlik ve kriptoloji adında iki güçlü savunma konseptinin ortaya çıktı. Siber güvenlik kavramını, bilgiyi dış dünyanın tehditlerinden koruyan bir sur gibi düşünebiliriz. Kriptolojiyi ise bu surun en sağlam kalesi olarak görüyoruz. Karmaşık şifreleme yöntemleriyle donatılmış bu kale, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından okunmasını sağlıyor." dedi.

SANAL DÜNYADA YERLİLİK VE MİLLİLİK ESAS

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sanal dünyada yerlilik ve milliliğin önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, "Siber güvenlik alanında en önem verdikleri husus, yazılımdan cihaz üretimine yerlilik ve millilik, USOM'da tamamen yerli ve milli geliştirilen Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule gibi uygulamalarla ülkenin siber güvenliğini sağladık." dedi.

Bakan Uraloğlu sosyal medya konusunda yasakçı zihniyete sahip olmadıklarını belirtti. Uraloğlu, "Bazı sosyal medya platformları topluma, bireye, aileye ve çocuklara zarar veren pozisyonda, platformların bir ifade özgürlüğü meselesi olmaktan çıkıp, kişilik haklarının ve mahremiyet hakkının ihlal edildiği bir negatif özgürlük alanına dönüştü." dedi.