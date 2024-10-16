Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Dünyada ve ülkemizde birçok kadın meme kanseri tehdidiyle karşı karşıya... Ülkemizde 8 kadından biri meme kanseriyle savaşıyor. Dolayısıyla her 16 Ekim gübü meme kanserine karşı farkındalık yaratılıyor.

Genetik faktörler kansere yakalanma riskini oluştursa da yaşam şekli ve bağımlılıkların da önemli etkileri bulunuyor.

Meme kanserine karşı alınabilecek en iyi önlem ise elbette erken teşhis. Bu yüzden 20 yaşından sonra kadınların ayda en az 1 kere kendi muayenelerini yapmaları gerekiyor.