Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail'e üs verecek! Türkiye karşıtı cephe harekete geçti

ABD ve İsrail, Kıbrıs’taki varlıklarını artırıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Andreas Papandreou Hava Üssü ile Mari Deniz Üssü’nü Amerikalıların 14 milyon avro harcayarak NATO standartlarında yenileceğini açıkladı.

Rum Bakan üsleri sadece Amerikalıların değil aynı Avrupa Birliği ve İsrail’in de kullanacağını söyledi.

Palmas, "Yunanlılar kardeşimiz olabilir ama İsrail bizim komşumuzdur. İsrailliler tamamen yanı başımızdadır. Üç dakika içinde Kıbrıs'a gelebilirler." ifadelerini kullandı.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel, İsrail ile Rum Yönetimi arasındaki ilişkilerin ABD güdümünde geliştiğine dikkat çekti.

Fahri Erenel, "2010'dan beri devam eden Türkiye karşıtı Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail Üçlü İttifakı'nın bugün ulaştığı seviyeyi gösteriyor bu ifade. İsrail-Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilişkilerini Amerika'nın güdümünde İsrail'in yeni bir deniz hakimiyet doktrini kapsamında değerlendirmek lazım." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, adanın tek hakimi olmak için İsrail’den faydalanmaya çalışıyor.

Prof. Dr. Fahri Erenel, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı emellerini Ve buna Güney Kıbrıs Rum yönetimi de adanın tek hakimi olmanın, İsrail'in bu yarattığı kuvvet çarpanından yararlanarak İsrail'in güçlü bir manivel olarak kullandığını görebiliyoruz. Her iki ülkede birbirini şu aşamada kullanıyor." dedi.

İsrail’in amacı ise Arzı Mevud sınırlarına ulaşmak. Fahri Erenel, "Kuzey Kıbrıs'ta olduğu gibi güneyde de İsraillerin aldığı çok sayıda gayrimenkul tarla işletme gibi tesisler var. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminin içinde bulunduğu bu durumdan da istifade ederek Arzu Mevud’u da gerçekleştirmekte olduğunu da fark etmek gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Fahri Erenel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının da Arzı Mevud sınırları içinde kaldığını söyledi. Erenel, "Arzu Mevud, İsrail'in bayrağında biliyorsunuz üstünde bir mavi çizgi vardır, kalın. Altında bir mavi çizgi vardır. Kuzeydeki biliyorsunuz mavi çizgi Fırat Nehri'ni temsil eder. Altındaki çizgi ise Nil Nehri'ni temsil eder. Yani bu o kadar izafidir ki bunun içine Kıbrıs'ın, bakın bugün Antalya ve Alanya'da en çok Yani menkul alanlar, toprak alanlar Almanlarla birlikte Yahudilerdir, İsraillerdir." dedi.