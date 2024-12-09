Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a yasak getirildi!

Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildiği bildirildi.

Sude İnak Sude İnak
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a yasak getirildi!
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) yetkilisi Oh Dong-woon, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada soruşturmayı yürütenlere Yoon için seyahat yasağı getirilmesinin talep edilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Güney Kore'de savcılık, Devlet Başkanı Yoon'u "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturuyor.

Oh'un talimatının ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Yoon hakkında seyahat yasağının çıkarıldığını duyurdu.

Yoon hakkındaki soruşturmadan sorumlu polis yetkilisi, kanıt niteliğindeki malzemelerin güvenceye alınmasının öncelikli olduğunu ve bu amaçla "yurt dışına çıkma olasılığı da dahil" kapsamlı değerlendirme yapıldığını açıklamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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