Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın! Sıkıyönetim soruşturması sürüyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmiş daha sonra bu karardan geri adım atılmıştı. Sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada polis, başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın! Sıkıyönetim soruşturması sürüyor
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon Suk Yeol, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, polis başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi. Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapıldığı belirtildi.

Baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından geldi.

Güney Kore Ulusal Meclisi, dün 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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