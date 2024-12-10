Rus Dışişleri'nden Esad açıklaması
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yaptığı açıklamada Beşar Esad'ın Rusya'da güvende olduğunu belirtti. Ryabkov, Esad’a Rusya tarafından sığınma hakkı tanındığını ve bunun Moskova’nın durumu gerektirdiği şekilde ele aldığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.
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Ryabkov'un sözleri şu şekildeydi:
- Başkan Esad Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor
Ryabkov Esad'ın 'iade' ihtimalini değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne üye olmadığını belirterek Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Beşar Esad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin açacağı bir davada Moskova tarafından iade edilme ihtimalini yorumladı.
Ryabkov yaptığı açıklamada “Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi değil” dedi.