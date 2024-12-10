Rus Dışişleri'nden Esad açıklaması

Ryabkov'un sözleri şu şekildeydi:



- Başkan Esad Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor