Hakan Fidan'dan TBMM’de kritik Suriye mesajları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de yaptığı açıklamalarda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek dikkat çeken mesajlar verdi.
Bakan Fidan, PKK ve DEAŞ’ın Suriye'deki durumdan yararlanmasına asla izin verilmeyeceğini vurguladı.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
-Türkiye tek başına Suriye halkının yanında oldu, olmaya devam edecek. Suriye'nin bütünlüğüne önem veriyoruz. Suriye terörizm yuvası olmayacak. Suriye'de terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. PKK ve DEAŞ Suriye'deki durumdan yararlanamayacak.
-İsrail Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor.
-Orta Doğu'da kalıcı barış iki devletli çözümden geçmektedir. Filistin'de akan kan durmadıkça bölgede huzur olmayacak.
-Rusya Ukrayna savaşı da yeni bir aşamaya geçti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her daim destekliyoruz.
-Irak, PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Suriye'de yaşanan son gelişmelerden sonra Irak ile olan ilişkilerimiz hız kazandırmış durumda. Sınır güvenliği başta olmak üzere ortak bir sürece geçmek için gerekli adımları atıyoruz.
-İran'a bölgede istikrarın sağlanması için gerekli telkinlerde bulunmaya devam ediyoruz.
-Güney Kafkasya bölgesinde barış için bir umut ışığı bulunmaktadır. Azerbaycan Ermenistan barışı sağlanmasında da son noktaya geldik. Ülkemiz ikili temelli müzakereleri desteklemektedir.
-Kardeş ülke Pakistan ile ikili ilişkilerimiz önem taşımaktadır.
-AB ülkeleri ile çok dengeli iyi işleyen bir ticaret dengemiz var.
-2025'te NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmamız ittifaka verdiğimiz önemin göstergesidir.
-ABD ile birçok konuda istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Yeni ABD yönetimi ile yapıcı ve açık diyalogu sürdürmeye kararlıyız.