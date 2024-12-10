Hakan Fidan'dan TBMM’de kritik Suriye mesajları

Bakan Fidan, PKK ve DEAŞ’ın Suriye'deki durumdan yararlanmasına asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Türkiye tek başına Suriye halkının yanında oldu, olmaya devam edecek. Suriye'nin bütünlüğüne önem veriyoruz. Suriye terörizm yuvası olmayacak. Suriye'de terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. PKK ve DEAŞ Suriye'deki durumdan yararlanamayacak.

-İsrail Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor.

-Orta Doğu'da kalıcı barış iki devletli çözümden geçmektedir. Filistin'de akan kan durmadıkça bölgede huzur olmayacak.

-Rusya Ukrayna savaşı da yeni bir aşamaya geçti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her daim destekliyoruz.

-Irak, PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Suriye'de yaşanan son gelişmelerden sonra Irak ile olan ilişkilerimiz hız kazandırmış durumda. Sınır güvenliği başta olmak üzere ortak bir sürece geçmek için gerekli adımları atıyoruz.

-İran'a bölgede istikrarın sağlanması için gerekli telkinlerde bulunmaya devam ediyoruz.

-Güney Kafkasya bölgesinde barış için bir umut ışığı bulunmaktadır. Azerbaycan Ermenistan barışı sağlanmasında da son noktaya geldik. Ülkemiz ikili temelli müzakereleri desteklemektedir.

-Kardeş ülke Pakistan ile ikili ilişkilerimiz önem taşımaktadır.

-AB ülkeleri ile çok dengeli iyi işleyen bir ticaret dengemiz var.

-2025'te NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmamız ittifaka verdiğimiz önemin göstergesidir.

-ABD ile birçok konuda istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Yeni ABD yönetimi ile yapıcı ve açık diyalogu sürdürmeye kararlıyız.