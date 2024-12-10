Aleksandr Dugin'den çok önemli açıklamalar: "Türkiye'ye tehdit Rusya'dan değil Batı'dan geliyor"

Rus stratejist Aleksandr Dugin, Ulusal Kanal'da katıldığı programda, bölgedeki son gelişmeleri ve Rusya'nın bakış açısını değerlendirdi. Dugin, PKK/YPG'nin Batı tarafından desteklendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Dugin, PKK ve YPG'nin Batı'nın desteğiyle kendi devletlerini kurma yolunda ilerlediğini ifade etti. "Şu anda PKK/YPG'nin Batı'nın yardımıyla kendi devletlerini kurmaya başladığını düşünüyorum," dedi.

Dugin, bölgedeki bazı anti-radikal İslamcı grupların, aynı zamanda anti-Kemalist ve milliyetçilik karşıtı yapılar olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

"BATI TEKRARDAN HAREKETE GEÇTİĞİNDE..."

Rus stratejist, Batı'nın, Erdoğan'ı iktidardan devirmek için yeniden harekete geçmeye başladığını belirterek, "Batı tekrar Erdoğan'ı iktidardan devirmek için harekete geçtiğinde, Erdoğan yanına dost bulamayacak," dedi. Ancak Dugin, Erdoğan'a herhangi bir kötülük gelmesini istemediğini, sadece iyi dileklerde bulunduğunu ifade etti.

"TEHDİT RUSYA'DAN DEĞİL BATI'DAN GELİYOR"

Dugin, Türkiye'ye yönelik tehdidin Rusya'dan değil, küreselci Batı'dan geldiğini vurguladı. "Türkiye'ye karşı elbette düşmanca bir tavır takınmayacağız, Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve Türk toplumunu destekliyoruz," dedi. Ayrıca, küreselcilerin Türkiye içinde yeni iktidarsızlıklar yaratmayı hedeflediğini düşündüğünü belirtti.

Dugin, Erdoğan’ın şu an bir tuzağa düşmüş durumda olduğunu belirterek, "Sayın Erdoğan'a herhangi bir kötülük gelmesini istemiyorum, yalnızca iyi dileklerim var, ama şu an bir tuzağa düşmüş durumda," şeklinde konuştu.

Dugin, Suriye’deki gelişmelere de dikkat çekerek, Batı’nın Esad’ın devrilmesinin ardından Türkiye’yi hedef alacağına dair endişelerini dile getirdi.