Güney Kore'de feci uçak kazası: Çok sayıda can kaybı

Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarparak durdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Güney Kore'de feci uçak kazası: Çok sayıda can kaybı
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Güney Kore'de, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle Muan Havalimanı'na gövde üstü iniş yaptı. Pistte sürüklenen uçak, duvara çarptıktan sonra alev aldı. İlk belirlemelere göre kazada 122 kişi yaşamını yitirdi.

Kuyruk Kısmındaki Yolcular Tahliye Edildi

Jeju Havayolları’na ait uçağın, Tayland’ın başkenti Bangkok’tan hareket ettiği belirtildi. Havalimanı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uçağın kuyruk kısmında bulunan yolcuları tahliye etmeyi başardı.

Bangkok-Muan seferini yapan uçakta bulunan 175 yolcu ve 6 mürettebattan 2’sinin Tayland vatandaşı, geri kalanının Güney Kore vatandaşı olduğu bildirildi.

Jeju Air CEO'sundan Açıklama

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve mağdurların yakınlarına her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Devlet Başkanı Yardımcısından Açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Yardımcısı, ülkeyi derinden sarsan bu kazanın ardından kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

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