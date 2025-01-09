Güney Kore'de iç savaş riski

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili tamamen bağımsız soruşturma yürütülmesi için meclise yasa tasarısı sundu.

Muhalefet, Yoon'un işbirliği yapmaması nedeniyle mevcut soruşturmaların engellendiğini belirterek hükümetten veya herhangi bir tarafın etkisinden bağımsız, tamamen tarafsız bir özel savcı tarafından yürütülecek soruşturmanın gerekliliğini vurguladı.

Yoon'un hukuk ekibinden avukat Seok Dong-hyeon ise yaptığı açıklamada, Yoon'un kelepçelenerek götürüldüğü görüntülerin halihazırda kutuplaşmış olan ülkeyi "iç savaşa" sürükleyebileceğini ileri sürdü.

Seok, müvekkilinin ülkeden kaçma veya delilleri yok etme gibi bir tehdit oluşturmadığını belirterek Yoon'u gözaltına almaya yönelik girişimlerin destekçilerinin tepkisine yol açacağını savundu.

Güney Kore'de mahkeme, dün Devlet Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama kararının uzatılmasına karar vermişti.

Yoon için tutuklama kararı çıkarılmıştı

Yetkililer, kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un 18, 25 ve 29 Aralık 2024'de üç kez ifadeye çağırıldığını ancak çağrılara karşılık vermediğini belirtmişti.

Mahkeme, Yoon için tutuklama emri vermiş ve ayrıca CIO’nun devlet başkanlığı konutunda arama yapılması talebini de onaylamıştı.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığını savunarak, talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını bildirmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.