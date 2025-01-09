Merkez Bankası rezervleri arttı! İşte toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta 90 milyar 738 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 3 Ocak itibarıyla 1 milyar 850 milyon dolar artışla 92 milyar 588 milyon dolara yükseldi.

27 Aralık'ta 64 milyar 319 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri de 3 Ocak itibarıyla 1 milyar 26 milyon dolar artarak 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 155 milyar 57 milyon dolardan 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.