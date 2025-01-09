Merkez Bankası rezervleri arttı! İşte toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası, toplam rezerv miktarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, toplam rezerv miktarında artış meydana geldiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası rezervleri arttı! İşte toplam rezerv miktarı
Yayınlanma:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta 90 milyar 738 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 3 Ocak itibarıyla 1 milyar 850 milyon dolar artışla 92 milyar 588 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri arttı! İşte toplam rezerv miktarı - Resim : 1

27 Aralık'ta 64 milyar 319 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri de 3 Ocak itibarıyla 1 milyar 26 milyon dolar artarak 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 155 milyar 57 milyon dolardan 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partilerSeçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre o partilerGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Merkez Bankası Merkez Bankası rezervleri ekonomi
Günün Manşetleri
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bini geçti
Son 1 ayda kaç Suriyeli döndü?
Ankara'da göçük meydana geldi
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta can kaybı 5'e yükseldi
Aydın-Denizli Otoyolu yarın açılacak
Pazar günü bu illeri kar vuracak!
“Kıbrıs’ta iki devletli çözüm kaçınılmaz”
Çok Okunanlar
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor
Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu
İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?