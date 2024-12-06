Gürcistan'da AB yanlısı göstericilerin protestosu devam ediyor

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini dört yıl süreyle askıya alma kararına yönelik tepkiler büyüyor.

Sude İnak Sude İnak
Gürcistan'da AB yanlısı göstericilerin protestosu devam ediyor
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik açıkladığı karara karşı gösteriler, ülkenin farklı şehirlerinde devam etti.

Hükümetin kararına tepkili binlerce kişi, başkent Tiflis'teki parlamento binasının önünde bir kez daha toplanarak, parlamento seçimlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Hükümetin verdiği kararın iptal edilmesini isteyen göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Parlamentonun da yer aldığı Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak ısınmak için ateş yakan göstericiler, AB ile Gürcistan bayraklarını taşıdı.

Caddenin birkaç noktasında göstericilere sıcak içecek ve yemek ikram edilirken, polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Caddeye yakın Özgürlük Meydanı'nda, Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı çevik kuvvet birlikleri ve tazyikli su araçları güvenlik amacıyla konuşlandırıldı.

Gece yarısı olmasına rağmen göstericiler caddede bekleyişini sürdürüyor.

Gürcistan'daki hükümet karşıtı gösteriler 8 gündür devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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