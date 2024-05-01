Gürcistan'da Avrupa Birliği bayraklı eylem! Parlamento binasını saran eylemcilere müdahale edildi

Gürcistan’da “yabancı etkinin şefaflığı” yasası karşıtı protestolar çatışmaya dönüştü. Muhalefetin öncülük ettiği AB bayraklı gösteriler parlamento binasına girmeye çalıştı.

Başkent Tiflis’te “yabancı etkinin şefaflığı” tasarına karşı gösteriler günlerdir sürüyordu. 30 Nisan akşamı muhalafet liderlerinin çağrısıyla eylemciler parlamento binasını kuşattı. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekillerinin dışarı çıkmasını engellemeye çalıştı. Eylemde Rusya karşıtı sloganlar atıldı.

Gürcistan polisi Avrupa Birliği bayrakları ve yüzleri maskeli bir şekilde parlamento binasını kuşatanlara çok sert müdahale etti. Göstericiler dağıtıldı. Polis ve göstericiler arasındaki çatışma 1 Mayıs sabahına kadar sürdü. Gürcistan İçişleri Bakanlığı 63 kişinin gözaltına alındığı eylemlerin provokatif olduğunu açıkladı. Kobakhidze hükümetine karşı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili eylemleri destekledi. Gürcü Cumhurbaşkanı ve muhalifler, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istiyor.

Gürcistan hükümeti ise Batı’dan gelen fonları denetleyerek ülke içindeki turuncu darbe girişimlerini kontrol altına almak istiyor. Bu kapsamda yürürlüğe giren “yabancı etki şefaflığı” tasarısı ise fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan ve aldığı fonu beyan etmeyenler “yabancı ajan" olarak kayıt altına alınacak. Yüksek para cezaları ödemek zorunda kalacak.