Güzellik yarışması finalistinin korkunç ölümü: Sevgilisi tarafından eritildi

İsviçre'de güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic, eşi Thomas tarafından hayatına son verildi. Mahkeme, cinayeti kabul eden Thomas’ın serbest bırakılma talebini reddetti. Olayla ilgili şok edici detaylar ortaya çıktı; Thomas’ın Kristina’nın cansız bedenini "parçaladığı ve eritmek için kimyasallarla çözdüğü" öğrenildi. Cani adam, eşini öldürdükten sonra vücudunu testere, bıçak ve bahçe makası kullanarak parçalara ayırdı, ardından bu parçaları blenderdan geçirip kimyasal maddelerle eritti.

Kristina Joksimovic (38), Şubat 2024’te İsviçre'de eşi Thomas tarafından öldürüldü. 41 yaşındaki Thomas, eşini öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen, serbest bırakılması talebiyle başvuru yaptı, ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi.

KORKUNÇ CİNAYET DETAYLARI

İsviçre medyasına göre, Thomas önce eşini öldürdü, ardından cesedi testere, bıçak ve bahçe makası kullanarak parçalara ayırdı ve bu parçaları bir blenderda çekti. Daha sonra kimyasal bir çözelti kullanarak parçaları eritti.

"NEFSİ MÜDAFAA" İDDİASI

Thomas, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve bu nedenle onu öldürmek zorunda kaldığını öne sürerek cinayeti meşru müdafaa olarak savundu. Ancak mahkeme, Kristina'nın boğularak öldürüldüğüne hükmetti. Ayrıca Thomas, polise ilk ifadesinde eşini ölü bulduğunu ve paniğe kapılarak cesedi parçaladığını söyledi.

BOĞULMA VE "PÜRE HALİNE GETİRME" DETAYI

Otopsi raporunda Kristina’nın ölüm nedeninin boğulma olduğu doğrulandı. Vücudunun bıçak ve bahçe makasıyla parçalara ayrıldığı, bazı parçalarının el blenderı ile ezilerek "püre haline getirildiği" ve kimyasal bir solüsyonda eritildiği ortaya kondu.