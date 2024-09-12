Narko-Terör operasyonunda rekor uyuşturucu yakalandı

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Ağustos - 11 Eylül tarihleri arasında Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlar, terör örgütleriyle yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki ilişkiyi somut delillerle ortaya koymak ve operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları bulup sorumluları adalete teslim etmek amacıyla başlatıldı.

Açıklamada, "Devam eden operasyonlarda, 15 milyon 882 bin kök kenevir-skunk bitkisi ve 2 buçuk ton kubar esrar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kenevir ve skunk bitkileri numune alındıktan sonra imha edilmiştir. Ayrıca, gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.