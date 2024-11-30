Halep'te çatışmalar sürüyor! Terör örgütü HTŞ, Halep'e girdi

Suriye'de terör örgütü HTŞ’nin, Halep’e çarşamba sabahı başlattığı saldırının ardından şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İdlib'den başlayan saldırıda HTŞ’nin başını çektiği terörist gruplar, 108 yerleşim birimini ele geçirerek Halep’in kent merkezine ulaştı.

İdlib’in doğusunda, M4 ve M5 kara yollarının kesiştiği noktada bulunan Serakip bölgesinde de çatışmalar başladı.

Rusya, durumun Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek, düzenin hızla yeniden tesis edilmesi için Şam’ı desteklediğini açıkladı. Rus birlikleri, Halep’in Mare kasabasında HTŞ teröristlerini havadan vurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg İgnasyuk, Rus birliklerinin Suriye ordusuyla birlikte İdlib ve Halep’te terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürdüğünü belirtti.

HTŞ'NİN ARKASINDA ABD VE İSRAİL VAR

Terör örgütü HTŞ’nin Halep’e saldırısı en çok ABD ve İsrail’i memnun etti.

HTŞ güçleri, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından harekete geçirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı tehdit etmiş, İsrail ordusu Lübnan-Suriye sınır kapılarına bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.

Öte yandan ABD’li Senatör Joe Wilson da, "Tanrı onlarsa olsun" diyerek, HTŞ’ye destek mesajı paylaştı.