Suç örgütlerine "Kuyu" darbesi! 46 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kasım ayında 6 ayrı suç örgütüne yönelik "Kuyu" operasyonlarının düzenlendiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ayrıntılarını da duyurdu.

46 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da R.B'nin, Samsun'da N.B'nin, Giresun'da R.N'nin, Antalya'da ise Ü.K, H.B. ve M.H'nin elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-47, Kuyu-48, Kuyu-49 ve Kuyu-50" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Bakan Ali Yerlikaya, jandarmanın kasım ayındaki bu operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ali Yerlikaya, şüphelilerden 29'unun tutuklandığını, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu çok sayıda kesici ve delici alet, ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini vurgulayan Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz. Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz." dedi.