HAMA'da şüpheli ölümler artıyor

Suriye’de geçiş hükümetinin sancıları devam ediyor. Hama kentinde artan şüpheli ölüm haberleri yeni Şam yönetimi için "acaba devri sabık mı uyguluyor" sorunu aklıllara getirdi.

Ülke genelindeki silahlı grupların Suriye Savunma Bakanlığına entegre edileceği, silahları teslim edeceği söylenirken bazı kentlerden gelen bazı görüntüler bu durumun tersini işaret etti.

Hama kentindeki esrarengiz ölüm haberleri üst üste geldi. Yerel kaynaklar, kentte görev yapan 3 hakimin Misyafe yolunda kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğünü aktardı. BAAS rejiminde Yarbay olan ve Sedneya hapishanesinde görev yaptığı öne sürülen Movafak İsmail isimli askerin de Masyaf Hastanesi önünde bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Yine BAAS dönemi askerlerinden olan Zeynep Mualla isimli kadının da kimliği belirsiz kişiler tarafından infaz edildiği ortaya çıktı.

Yerel kaynaklar, Hama gibi Lazkiye'de de eski BAAS yönetimi memurlarına, yeni yönetime muhalif olan isimlere "kimliği belirsiz" kişilerin suikast saldırılarının arttığını belirtti. Bazı silahlı grupların şehirde yaşayan muhalif isimleri darp ettiği , kaçırdığı da iddia edildi. Artan şüpheli ve esrarengiz ölümler, ülkede yaşayan vatandaşların endişelerini artırdı.