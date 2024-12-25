DEM Parti Kandil ile irtibat kurdu

DEM Parti Heyeti’nin Süleymaniye’de, İmralı’dan mektup getirip KCK yöneticileri ile görüştüğü iddia edildi. İddianın sahibi Barzani yönetiminin haber sitesi Darka Mazi. PKK kaynaklarına dayandırılan habere göre DEM Parti heyetinin Erbil’e gelmesi, Bafıl Talabani ile görüşmesi madalyonun görünen yüzü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullları ve parti yetkililerinden oluşan kalabalık bir heyet Irak Kürt Bölgesel Yönetimini ziyaret etti. Heyetin amacı KYB başkanı Bafıl Talabani ziyareti gibi görünse de arka planda Dem partililerin PKK/KCK yöneticileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Talabani ziyaretinden hemen sonra Süleymaniye’ye geçen DEM heyetinin burda PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mektubunu PKK/KCK yöneticilerine verdiği iddia edildi.

PKK’nın Süleymaniye’deki kaynakları, DEM heyetinde görünen üyeler dışında başka isimlerin de olduğunu aktardı. PKK’nın sözde Türkiye koordinasyonunda yer alan 3 ismin İmralı’dan mektubu getirdiği, PKK/KCK yöneticileriyle görüştüğü öne sürüldü.

Heyetin mektubu Kandil deki PKK liderlerinden Cemil Bayık’a dogrudan götürüldüğü, içeriğinin ise saklandığı bildirildi. Mektupla birlikte iletilen raporda ise Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşmelerde kimlerin yer alması gerektiğinin yer allığı ifade edildi.

PKK/KCK ile üst üste toplantılar yaptığı bildirilen DEM parti heyetinin Türkiye’deki temasları da Kandil'e ayrıntılı olarak aktardı. Darka Mazi haber sitesindeki haberde Kandil'in DEM Parti ve PKK’nın sözde Türkiye Koordinasyonuna iki ayrı talimat yazdığı, İmralı’nın mektuplarına da yanıt yazacağı belirtildi.

PKK’ya yakın kaynaklar PKK yöneticilerinin İHA hedefi olmaktan çekindiği için toplantıların çok gizli biçimde yaptığını da belirtti