HAMAS: "Bu iddialar bir dizi yalan"

Hamas, İsmail Heniyye’nin önceden odasına yerleştirilen bombayla öldürüldüğü iddiasını yalanladı. Heniyye saldırısının 7 buçuk kilogram ağırlığında güdümlü bir füze ile yapıldığını belirten Hamas, İsrail’in ortaya attığı iddialar ile dikkatleri başka yöne çekme çabası içinde olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
HAMAS: "Bu iddialar bir dizi yalan"
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İran’ın başkenti Tahran’da Hamas lideri İsmail Heniyye düzenlenen suikast için İsrail’in ortaya attığı saldırı senaryoları yalanlandı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Mossad'ın Heniyye'yi Tahran'da kaldığı odaya daha önceden yerleştirilen "hassas bomba" ile öldürdüğünü öne sürdü.

Bu iddiaların Siyonistler tarafından yayılan bir dizi yalan olduğunu belirten Hamas, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas ile İran güvenlik birimlerinin ortak bir soruşturma yürüttüğü belirtildi. Bu kapsamda saldırının doğrudan Heniyye'nin cep telefonu sinyalini hedef alan 7,5 kilogram ağırlığında güdümlü bir füzeyle yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Hamas’ın açıklamasında “İşgalcilerin söylediği ve yayınladıklarının dikkatleri İran'ın egemenliğini ihlal etmek gibi entegre bir suçtan başka yöne çekmek için umutsuz bir girişim olduğu" kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye, bir konukevinde 31 Temmuz'da düzenlenen suikast sonrası hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Hamas lideri Heniyye'ye düzenlenen suikastı Tel Aviv'in yaptığını ilk kez doğruladı. Bu doğrulamanın ardından İsrail basını suikaste dair çeşitli senaryoları haberleştirmeye başladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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