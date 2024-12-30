MSB’den açıklama: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 10 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlık, terörle mücadelede sürdürülecek olan öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceğini vurguladı.