MSB’den açıklama: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB’den açıklama: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, şu bilgilere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 10 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlık, terörle mücadelede sürdürülecek olan öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceğini vurguladı.

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