HAMAS esirlerin görüntülerini yayınladı

Hamas, İsrailli esirlerin yeni görüntülerini yayınladı. İsrailli esirler Netanyahu hükümetine seslendi, “Bizi buradan kurtarın” dedi. İsrail şehirlerinde ise on binlerce kişi gösteri yaptı. Göstericiler Başbakan Benjamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

HAMAS esirlerin görüntülerini yayınladı

Hamas, Kassam Tugayları’nın elindeki İsrailli esirlerin yeni görüntülerini dünya kamuoyu ile paylaştı.

İsrailli esirler Netanyahu hükümetine “Bizi buradan kurtarın” dedi.

Kassam Tugayları’nın elinde bulunan esirler İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istedi.

Esirler, İsraillilere hükümet karşıtı gösterilere devam etmeleri çağrısı da yaptı.

İsrailli esirlerin videosunun ardından Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs başta olmak üzere İsrail genelinde gösteriler düzenlendi. Gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Göstericiler Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması yapılması ile Başbakan Benjamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

İsrail polisi göstericilere sert müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Atlı polisin atlarını göstericilerin üstlerine sürdüğü görüldü.

Öte yandan Lübnan Hizbullahı, Kudüs ve Ensar Tugayları İsrail yerleşimlerini onlarca füzeyle vurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri de Kızıldeniz’de İngiliz petrol gemisi Andromeda Star’ı hedef aldı. Vurulan gemide hasar oluştu.

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# hamas # israil
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