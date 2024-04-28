Meclis yeni anayasayı görüşecek

Diğer yandan Meclis Genel Kurulu da yeni haftada yoğun mesai yapacak. Milletvekilleri, fahiş fiyatlar ve enerji alanındaki düzenlemeler konusunda çalışma yürütecek.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni Anayasa girişimi için ilk adımı atacak. Kurtulmuş, Anayasa çalışmaları kapsamında 29 Nisan’da başlayacak yeni haftada siyasi partilerin gruplarını ziyaret edecek.



Meclis Genel Kurulu ise mesaisine gündemindeki konularla devam edecek. Genel Kurul'da enerji ve ekonomi alanlarına yönelik teklifler görüşülecek.



Geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan enerji alanındaki yasa teklifine devam edilecek. Teklif yerli üretim ve ithal doğal gazın sıvılaştırılarak dünya pazarına sunulmasını içeriyor.



Fahiş fiyatlara kesilen idari para cezalarının arttırılmasına yönelik teklif de gündemde yer alacak. İşletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de bu kapsamda tartışılacak.



Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanan bir diğer teklif ise Milli Savunma Bakanlığı’nın teşkilat yapısındaki düzenlemelere yönelik olacak.



Diğer yandan Meclis içerisinde yeni bir tartışma da gündemde. Her genel kurul oturumu öncesi seçim bölgesine yönelik sorunları aktarması için 20 milletvekiline birer dakikalık söz hakkı veriliyor. İddiaya göre, bu konuşma hakkı kaldırılacak.



Meclis’teki muhalefet partileri ise buna itiraz ediyor.