HAMAS İsrail Ordusuna Ait 5 Tankın İmha Edildiğini Duyurdu

HAMAS'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarında İsrail ordu birliklerini ve askeri araçlarını hedef aldığını belirtirken 7 İsrail askerinin öldürdüğünü duyurdu.



Yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait 5 tank ve 2 personel taşıyıcı aracın, Yasin 105 tanksavar füzeleriyle hedef aldığını belirtti.



Öte yandan, Kassam Tugayları'nın öldürdüğünü açıkladığı 7 askere ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.