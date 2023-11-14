HAMAS İsrail Ordusuna Ait 5 Tankın İmha Edildiğini Duyurdu

HAMAS İsrail hedeflerini tek tek vuruyor. İzzeddin el Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada 5 tankın ve iki personel taşıyıcı aracın Yasin 105 füzeleriyle vurulduğu bildirildi.

HAMAS İsrail Ordusuna Ait 5 Tankın İmha Edildiğini Duyurdu

HAMAS'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarında İsrail ordu birliklerini ve askeri araçlarını hedef aldığını belirtirken 7 İsrail askerinin öldürdüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait 5 tank ve 2 personel taşıyıcı aracın, Yasin 105 tanksavar füzeleriyle hedef aldığını belirtti.

Öte yandan, Kassam Tugayları'nın öldürdüğünü açıkladığı 7 askere ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

# hamas # filistin # israil # gazze şeridi
Çok Okunanlar
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dünya'nın En İlginç Stadyumları!
Dünya'nın En İlginç Stadyumları!
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
Öne Çıkanlar FETÖ Yeniden Mi Yapılanıyor? Vatan Partisi'nden Kritik Rapor - Mehmet Yalçın Yılmaz, Yeşim Eryılmaz FETÖ Yeniden Mi Yapılanıyor? Vatan Partisi'nden Kritik Rapor - Mehmet Yalçın Yılmaz, Yeşim Eryılmaz Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları! Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları!