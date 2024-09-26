Hamas: "İsrail'in gazeteciler aleyhinde işlediği suçlar, basın özgürlüğünün ihlali"

Hamas, İsrail'in basın mensupları aleyhinde işlediği suçların "basın özgürlüğünün açık şekilde ihlali" olduğunu ancak gerçeğin gizlenemeyeceğini belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
Hamas: "İsrail'in gazeteciler aleyhinde işlediği suçlar, basın özgürlüğünün ihlali"
Yayınlanma:

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Rışk, "İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te gazeteciler aleyhinde gerçekleştirdiği terör ve işlediği suçlar, basın özgürlüğünün açıkça ihlali ve gerçeği gizlemeyi başaramayacak taammüden işlenen suçlardır." ifadesini kullandı.

İsrail'in devam eden saldırıları sırasında işlediği suçlara ilişkin gerçekleri ve haberleri dünyaya aktarmak için sahadayken hayatlarını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Rışk, bu gazetecilerin Filistin halkı için canlarını ve özgürlüklerini feda ettiğini vurguladı.

Rışk, Filistin hikayesinin kalıcı olması adına İsrail'in yanıltıcı propagandasına karşı koyabilmek ve İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmak için medya alanındaki çabaların birleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hamaslı yetkili, gazeteciler ve basın yayın kurumlarından, yıkımın boyutuna tanık olmak, İsrail'in çocuklar ve siviller aleyhinde işlediği toplu soykırımın izlerini ve yaklaşık bir yıldır yaşanan yıkımı belgelemek için Gazze'de daha fazla varlık göstermelerini istedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 173 gazeteci öldürüldü.

Yurt dışından telefon getirecekler dikkatYurt dışından telefon getirecekler dikkatEkonomi
hamas israil filistin
Günün Manşetleri
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
"ABD'de başka, Rusya'da başka konuşmuyoruz"
10 ülkeden acil ateşkes çağrısı
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Gazze’de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi
S-400'ler İncirlik'te ABD kontrolünde mi bulundulacak?
FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği
Putin’den Nükleer Caydırıcılık Toplantısında kritik mesajlar
Mansur Yavaş’tan adaylık ve istifa iddialarına yanıt
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş! Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş!
Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı canlı izle! Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı canlı izle!
Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu?
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz" Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz"