Hamas İsrail'in Gazze Saldırılarına Direniyor! Askeri Hava Üssü ve İsrail Askerlerini Vurdular!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında bulunan Kfar Aza beldesinde toplanan bir grup İsrail askerini havan topuyla vurduklarını açıkladı. AA muhabirinin ulaştığı İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, saldırıyı doğruladı.

Tel Aviv ve İşgal Altındaki Kudüs'te Siren Sesleri Duyuldu

İsrail Meclisinin yeni dönem açılış toplantısı sürerken Kudüs'te saldırı sirenleri çaldı. Tel Aviv ve Kudüs'ün farklı bölgelerinde de siren sesleri duyuldu. Sirenlerin ardından İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe aktif hale getirildi ve ardından patlama sesleri duyuldu. İsrail basını, sirenlerin ardından Meclis Genel Kurulunun boşaltılarak, insanların sığınağa yönlendirildiğini yazdı. Öte yandan İsrail'in orta kesimlerinde bulunan Tel Aviv ve çevresinde de saldırı sirenleri çaldığı bildirildi.

Hamas Görüntüleri Paylaştı

Hamas, Telegram kanalından paylaştığı görüntülerde, Demir Kubbe'nin durduramadığı füzelerin işgal altındaki Kudüs'e düştüğü görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Kassam Tugayları, sivillerin hedef alınmasına tepki olarak işgal altındaki Kudüs'e füze bombardımanı gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. Hamas ayrıca İsrail Hava Kuvvetlerine ait Hatzerim Hava Üssü'nü havan topuyla vurduklarını duyurdu.