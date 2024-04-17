HAMAS Lideri Heniyye'nin yeğeni Gazze'de şehit oldu

Daha önce İsrail'in suikastı sonucu çocukları ve torunlarını kaybeden HAMAS Lideri İsmail Heniyye'nin yeğeni bugün Gazze'de hayatını kaybetti. HAMAS kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Muhammed Heniyye, Gazze kentinin Şeyh Radvan bölgesinde hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada, ailesinin Muhammed Heniyye'yi "Dine ve Mescid-i Aksa'ya feda olsun. Kardeşin, kuzenlerin ve büyükbabana selamlarımızı götür; Allah'a ve peygamber efendimize Müslmanların sessizliğini şikâyet et.!" sözleriyle uğurladığı belirtildi.