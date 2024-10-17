HAMAS lideri Yahya Sinvar öldü mü, yaşıyor mu?

İsrail medyasının Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü iddia etmesinin ardından İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'de İsrailli askerler tarafından öldürülen üç kişiden birinin HAMAS lideri Yahya Sinvar olma ihtimalini araştırdıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Şu anda ölenlerin kimliği teyit edilemiyor." denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, DNA testinin ardından yaptığı açıklamayla Yahya Sinvar'ın şehit olduğunu belirtti.

SİNVAR'A 'ÇOK BENZEDİĞİ' İDDİA EDİLDİ

Gazze'de çıkan çatışmada Sinvar'ın rehineler arasında saklandığı ve onları canlı kalkan olarak kullandığı yönünde iddiaların ortaya atılmasının ardından, İsrail televizyon kanalı Kanal 12, askerlerin bir binanın zemin katında bulunan bir gruba ateş açıldığını bildirdi. Binaya giren askerlerin, ölen kişilerden birinin Sinvar'a "çok benzediğini" fark ettiği iddia edildi.

Televizyon haberinde kesin kimlik tespitinin birkaç saat almasının beklendiği ve Sinvar'a ait olabilecek cesedin DNA testi için alınacağı belirtildi.

The Times of Israel'in haberine göre, üst düzey bir İsrailli yetkili İbrani basınına yaptığı açıklamada güvenlik birimlerinin son değerlendirmesinin, hayatını kaybeden kişinin HAMAS lideri Yahya Sinvar olma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde olduğunu iddia etti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

HAMAS’tan Yahya Sinvar ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama gecikmedi. HAMAS, resmi kanallardan gelmeyen açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. İşte o açıklama:

"Medyada ve Sosyal Medyada Hareketimizin Liderleri ile ilgili paylaşılan haberler hakkında önemli açıklama

İşgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşımız bir çok cephede devam ediyor.

Siyonist İsrail soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor

Siyonist İsrail'in Hareketimizin Lideri Yahya Sinvar'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir."

HAMAS'TAN YENİ AÇIKLAMA

HAMAS kaynakları, HAMAS lideri Yahya Sinwar’ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir operasyonda şehit olmuş olabileceğine dair işaretler olduğunu ifade etti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı yaptığı açıklama ile HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü duyurdu.

Öte yandan İran diplomatik kaynakları da şehit olduğunu doğruladı.