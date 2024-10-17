Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, ilçedeki Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere ve Bedi Sırtı'nda belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların Van Valiliğince 18 Ekim-1 Kasım tarihlerinde 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: