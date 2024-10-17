Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Van'ın Başkale ilçesinde bazı alanlar 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, ilçedeki Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere ve Bedi Sırtı'nda belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların Van Valiliğince 18 Ekim-1 Kasım tarihlerinde 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.
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