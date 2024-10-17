TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 22 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

Mert Sagit Mert Sagit
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başlıyor. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Bütçe görüşmelerinde Meclis'teki ilk durak Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 22 Ekim'de Komisyonda sunum yapacak.

Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin 30 Ekim'de başlaması bekleniyor. Ardından kurum ve bakanlıkların bütçeleri görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki mesainin ardından görüşmeler aralık ayı başında Genel Kurul'da devam edecek.

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