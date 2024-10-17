SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşları azalacak mı?

Milyonlarca çalışan, emekli olmak için prim ödüyor. Çalışanlar emeklilikte alacakları maaşları e-Devlet üzerinden Emekli Aylığı Hesaplama seçeneğinden tahmini emekli maaşlarını öğrenebiliyorlar. Enflasyondan kaynaklı 2024 yılında emekli olacakların 2025 yılında emekli olacaklardan daha yüksek maaş alacakları ortaya çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Mağdur olmayın' diyerek uyarıda bulundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesinde yayımladığı köşe yazısında Emekli olmak için 2024 mü 2025 mi? Ne yapmalı? başlığıyla merak edilenleri cevapladı.

'EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 33 AZALACAK'

Erdursun ''SSK ve BAĞ-KUR’da 31/12/2024 tarihine kadar emeklilik müracaatında bulunanlar, 4/C ve kamuda çalışanlar ise 14/01/2025’e kadar emeklilik müracaatında bulunurlarsa sistemde gördükleri emekli aylıklarını alırlar. Emeklilik müracaatını bu tarihlerden sonra yapacakların emekli aylıkları yüzde 30-33 arasında azalacak.

Emekli aylığı hesaplamasında enflasyon ve buna bağlı olarak Güncelleme Katsayı de­ğişikliklerinden dolayı SSK, BAĞ-KUR, 1.10.2008 sonrasında memur olanlar 2024’de emekli olmayıp emekliliğini 1/1/2025 ve sonra­sına bırakanların emekli aylıklarında 2024 yı­lı enflasyonuna göre ciddi kayıplar yaşanacak. 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olursa yaklaşık yüzde 33, yüzde 45 olursa yaklaşık yüzde 30 kayıp yaşanacak. Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın'' diyerek uyarıda bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇAĞRI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "En düşük emekli maaşı, asgari ücret düzeyine çıkarılmalı ve kademeli olarak tüm emekli maaşlarında düzenlemeye gidilmeli.

Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyeleri de asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Emeklilerin intibak düzenlemesi yapılmalı. Emekli maaş bağlama oranı 2008 yılında yüzde 70'den yüzde 30'a düşürülmüştü tekrar eski seviyesine getirilmeli. Sağlık hizmetlerinde katkı payları tamamen kaldırılmalı. Evi olmayan emekliye kira ve yakacak yardımı yapılmalı. Emeklilerin kamu misafirhanelerinde dört gün boyunca ücretsiz kalmalarının yolu açılmalı." çağrısında bulundu.