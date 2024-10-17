Prof. Dr. Naci Görür o şehirleri uyardı: Büyük deprem üretebilir

Erzincan'dan Mersin'e kadar uzanan ve Kayseri'den geçen fay hattı hakkında Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu. Bu fay hattı büyük deprem üretebilir.

Prof. Dr. Naci Görür o şehirleri uyardı: Büyük deprem üretebilir
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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün duyurusuna göre gerçekleşen Sivas'taki 2 depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada fay hattı hakkında vatandaşları bilgilendiren Görür, Ecemiş Fayı'nın büyük deprem üretebileceğini dile getirdi. Erzincan'dan Mersin'e kadar uzanan ve Kayseri'den geçen fay hattı Sivas’ın doğusundaki depremin ardından dikkat çekti. Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın ayrıntıları aşağıda yer alıyor.

BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Erzincan'dan Mersin'e kadar uzanan ve Kayseri'den geçen Ecemiş Fayı hakkında konuşan Görür, bu fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

Sivas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 dlgerl 4,2. Depremler Merkezl Andolu Fay Zonu icinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yonlu, dogrultu atimli. Erzlncan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir.

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